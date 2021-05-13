13 мая 2021
12 мая 2021

Управделами думы ХМАО заработал больше губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Аппарат Думы ХМАО отчитался о доходах за 2020 год Фото:

Управляющий делами аппарата думы ХМАО Валерий Горленко заработал более 7 млн рублей по итогам 2020 года. Его заработок выше, чем у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сведения о доходах за 2020 были опубликованы на сайте окружной думы.

«Декларированный годовой доход [Валерия Горленко] за 2020 год составил 7 млн 185 тысяч рублей», — сказано в декларации. За 2019 год Горленко заработал 6 млн 694 тысяч рублей.

На данный момент в собственности у Горленко квартира и два легковых автомобиля: Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4. У его супруги в собственности два крупных земельных участка, жилой дом, две квартиры и автомобиль Hyundai Matrix. Ее доход составил 418 тысяч рублей за год.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отчиталась о доходах. За 2020 год глава региона заработала 5 млн 991 тысячу рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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