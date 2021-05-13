Управделами думы ХМАО заработал больше губернатора

Управляющий делами аппарата думы ХМАО Валерий Горленко заработал более 7 млн рублей по итогам 2020 года. Его заработок выше, чем у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сведения о доходах за 2020 были опубликованы на сайте окружной думы.
«Декларированный годовой доход [Валерия Горленко] за 2020 год составил 7 млн 185 тысяч рублей», — сказано в декларации. За 2019 год Горленко заработал 6 млн 694 тысяч рублей.
На данный момент в собственности у Горленко квартира и два легковых автомобиля: Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4. У его супруги в собственности два крупных земельных участка, жилой дом, две квартиры и автомобиль Hyundai Matrix. Ее доход составил 418 тысяч рублей за год.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отчиталась о доходах. За 2020 год глава региона заработала 5 млн 991 тысячу рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в