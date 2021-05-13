Депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий указывает скромные цифры в налоговой декларации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Официальный доход депутата думы Сургута (ХМАО) Эдуарда Иваницкого в 2020 году составил 32 тысяч рублей. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, опубликованная на сайте представительного органа власти.

«Декларированный годовой доход за отчетный год — 32680,80 рубля», — указано в сведениях о доходах Иваницкого. По сравнению с предыдущим годом, его заработок упал больше чем в десять раз. В 2019 он отчитался о 407 тысячах рублей. А вот состав имущества у депутата остался прежним — он владеет квартирой площадью в 43,4 «квадрата», а также автомобилем Lexus RX350.

Самым богатым сургутским депутатом традиционно уже стал член ЛДПР Евгений Барсов. Его доход за 2020 год составил 42,3 млн рублей. Годом ранее его заработок был больше на 30 млн рублей. У депутата имеется и внушительный список недвижимого имущества — 12 земельных участков, жилой дом, 23 квартиры, три автостоянки, девять нежилых помещений, административный корпус, собственный газопровод. Барсов в своем гараже имеет два автомобиля Mercedes, пикап Mitsubishi и Lada Granta. Как большой поклонник авиации депутат владеет десятью самолетами, в том числе и легендарным DC-3 времен Великой Отечественной войны.

Спикер думы Сургута Надежда Красноярова задекларировала за 2020 год 5,7 млн рублей (в 2019 году 6,2 млн рублей). Из них почти 5,3 млн рублей — это доход по основному месту работы, а 240 тысяч рублей — из Пенсионного фонда РФ. В собственности у председателя думы есть земельный участок, жилой дом, две квартиры и два гаража.

Ранее URA.RU сообщало о том, что о доходах отчитались работники аппарата думы ХМАО. Управделами окружного парламента Валерий Горленко оказался богаче губернатора Югры Натальи Комаровой.