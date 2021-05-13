13 мая 2021

Бывший курганский депутат поборется за возвращение в гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, дударев виктор
Виктор Дударев (слева) зарегистрирован кандидатом на праймериз ЕР Фото:

Бывший депутат Курганской городской думы Виктор Дударев предпримет попытку вернуться в городской парламент. Он стал участником праймериз «Единой России». Информация об этом опубликована на сайте предварительного голосования.

Дударев планирует выдвигаться в городскую думу по одномандатному округу №2. По данным ЕР, сейчас он является заместителем руководителя регионального отделения ассоциации ветеранов группы советских войск в Германии.

Дударев окончил Челябинский институт МВД РФ. Ранее он был депутатом гордумы Кургана. В 2019 году Дударев выдвигался на выборы в новый состав городского парламента по округу №2, но уступил по количеству голосов представителю КПРФ Наталье Воробьевой. В 2020 году Воробьева стала депутатом Курганской областной думы, поэтому в Кургане будут проводиться довыборы в городскую думу.

Всего на два вакантных места в городской думе претендуют 12 человек, сообщается на сайте предварительного голосования. По округу №2 зарегистрировано семь кандидатов предварительного голосования, по округу №4 — пять кандидатов.

Предварительное голосование ЕР пройдет в последнюю неделю мая через портал госуслуг. Избиратели определят, кто представит партию на сентябрьских выборах в Госдуму и на довыборах в гордуму Кургана по двум округам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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