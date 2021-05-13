У екатеринбурженки украли аккаунт госуслуг и проголосовали за ЕР

Женщине изменили привязку к номеру телефона Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Праймериз «Единой России» в Свердловской области

Жительница Екатеринбурга Ольга пожаловалась на то, что у нее взломали аккаунт на сайте госуслуг, чтобы зарегистрировать для участия в голосовании на праймериз «Единой России». Женщина намерена обратиться в полицию, сообщила она корреспонденту URA.RU.

«Мне пришло смс с уведомлением от сайта госуслуг, я удивилась, потому что никаких действий там не совершала. На скрине видно, что на мой аккаунт зашли с устройства, которого у меня нет», — рассказала Ольга. Она заявила, что собирается в ближайшее время написать заявление в полицию.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что написать заявление пострадавшая может в любом из отделений полиции. «По данному факту сотрудники полиции проведут проверку с принятием обоснованного решения и необходимых мер реагирования», — отметил Горелых.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пообещали разобраться с ситуацией и ответить позже. Там заверили, что подобных жалоб от жителей региона ранее не поступало.

Женщина уверяет, что не совершала никаких действий на сайте Фото: читательница URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что участник праймериз «Единой России» из Каменского городского округа (Свердловская область) Елена Апрод заявила о принуждении граждан к регистрации на сайте предварительного голосования. Также жители жаловались на скупку голосов.