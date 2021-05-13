Всемирная сеть фастфуда откроет ресторан в Салехарде

КFC уже разместил объявление о поиске сотрудников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первый популярный сетевой ресторан быстрого питания KFC появится в этом году в Салехарде (ЯНАО). Информация о поиске менеджера ресторана появилась на одном из популярных сайтов по подбору персонала.

«Менеджер смены ресторана KFC, г. Салехард, — говорится в открытой вакансии. — Зарплата 55 тысяч рублей на руки». В обязанности входят планирование, организация (распределение) и контроль сотрудников на смене, а также помощь новичкам и обеспечение наличия готовой продукции.

В KFC подтвердили, что планируют открывать новые рестораны быстрого питания на Ямале. «Ямало-Ненецкий автономный округ — перспективный регион с большим потенциалом развития бренда KFC, и в регионе действительно планируется открытие нового ресторана в этом году», — говорится в комментарии компании, представленном URA.RU.

Кода конкретно KFC появится в Салехарде, в пресс-службе не уточнили. Тем не менее, по данным источников агентства, свои коррективы в сроки может внести закрывшаяся на ремонт дорога, связывающая окружную столицу с Надымом.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия дороги магазины крупных торговых сетей уже ощутили перебои с поставками. Из-за этого клиенты вынуждены были вернуться к услугам частников — владельцы мелких торговых точек, привыкшие заранее готовиться к межсезонью, успели запастись товаром, а также пополняют запасы мелкими партиями, в том числе заказывая необходимое в Лабытнанги.

Скрин: сайт hh.ru