13 мая 2021
12 мая 2021

Всемирная сеть фастфуда откроет ресторан в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, kfc, кафе, еда
КFC уже разместил объявление о поиске сотрудников Фото:

Первый популярный сетевой ресторан быстрого питания KFC появится в этом году в Салехарде (ЯНАО). Информация о поиске менеджера ресторана появилась на одном из популярных сайтов по подбору персонала.

«Менеджер смены ресторана KFC, г. Салехард, — говорится в открытой вакансии. — Зарплата 55 тысяч рублей на руки». В обязанности входят планирование, организация (распределение) и контроль сотрудников на смене, а также помощь новичкам и обеспечение наличия готовой продукции.

В KFC подтвердили, что планируют открывать новые рестораны быстрого питания на Ямале. «Ямало-Ненецкий автономный округ — перспективный регион с большим потенциалом развития бренда KFC, и в регионе действительно планируется открытие нового ресторана в этом году», — говорится в комментарии компании, представленном URA.RU.

Кода конкретно KFC появится в Салехарде, в пресс-службе не уточнили. Тем не менее, по данным источников агентства, свои коррективы в сроки может внести закрывшаяся на ремонт дорога, связывающая окружную столицу с Надымом.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия дороги магазины крупных торговых сетей уже ощутили перебои с поставками. Из-за этого клиенты вынуждены были вернуться к услугам частников — владельцы мелких торговых точек, привыкшие заранее готовиться к межсезонью, успели запастись товаром, а также пополняют запасы мелкими партиями, в том числе заказывая необходимое в Лабытнанги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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