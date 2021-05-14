14 мая 2021

Россия открывает авиасообщение с пятью странами

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, посадка, пассажирский самолет, ту-134
Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. Фото:

С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия <…>; Мальта <…>; Мексика <…>; Португалия <…>; Саудовская Аравия <…>», — говорится в сообщении.

Также с 25 мая будет увеличено количество рейсов из России в Финляндию, Южную Корею и Японию. В настоящее время из Российской Федерации можно вылететь почти в 30 стран мира.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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