Россия открывает авиасообщение с пятью странами

С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия <…>; Мальта <…>; Мексика <…>; Португалия <…>; Саудовская Аравия <…>», — говорится в сообщении.
Также с 25 мая будет увеличено количество рейсов из России в Финляндию, Южную Корею и Японию. В настоящее время из Российской Федерации можно вылететь почти в 30 стран мира.
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