Жириновский хочет дать россиянам еще один выходной в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал дать россиянам дополнительный выходной 20 сентября, если его партия выиграет на выборах в Госдуму. Об этом политик заявил в эфире шоу «Вечерний Ургант».

«Вот как понять, как прошли выборы. Если 20го числа все едут на работу угрюмые, значит победила не наша партия. Если бы победила ЛДПР, все бы радовались и дома остались, я бы дал всем 20 сентября выходной», — сказал Жириновский.

Он добавил, что собирается еще много лет участвовать в президентских выборах. Политик уверен, что в честь его столетия россияне проголосуют за него и он, наконец, возглавит страну. При этом Жириновский не исключил своего успеха и на выборах в 2024 году.

Ранее глава ЛДПР заявил, что через 15-20 лет россияне будут работать три дня в неделю. Он уточнил, что уже сейчас в стране пора ввести «четырехдневку» и со временем сокращать количество рабочих часов. Это необходимо для того, чтобы россияне могли больше отдыхать и посвящать время личным нуждам.