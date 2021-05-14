14 мая 2021

«Ъ»: сторонники Фургала покидают партию Жириновского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
32 съезд партии ЛДПР. Москва, выборы, наглядная агитация, лдпр, голосование
Вышедшие из ЛДПР сенаторы считают, что партия предала Фургала Фото:

Еще один член Совфеда от Хабаровского края Сергей Безденежных вышел из партии ЛДПР. Причиной стал запрет на поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Об этом заявил сам политик.

Ранее об аналогичном решении заявила сенатор Елена Грешнякова. Женщина обвинила партию в предательстве Фургала.

«Пообщавшись с партийцами, я понял, что здесь действует табу на фамилию Фургал. Все должны поддерживать [врио губернатора региона Михаила] Дегтярева, а о Фургале забыть. Но я этого человека даже не знал, пока он сюда не приехал», — передает слова Безденежных «Коммерсант».

Политик возмущен, что в ЛДПР считают Фургала виновным еще до приговора суда. Также Безденежных недоволен отношением к сторонникам экс-губернатора. «Закулисно нас называют незаконнорожденными сенаторами», — добавил он. При этом в самой партии утверждают, что из ЛДПР бегут люди, которые были в ней только с целью личной выгоды.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая связана с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушением на убийство предпринимателя Александра Смольского. Следствие полагает, что преступления были совершены для расширения бизнеса. После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые протесты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...