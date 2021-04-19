Сенатор обвинила ЛДПР в предательстве Фургала и вышла из партии

Соратница Фургала из Совфеда ушла из ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хабаровский сенатор Елена Грешнякова вышла из ЛДПР. Она заявила, что после того, как врио губернатора края Михаил Дегтярев возглавил отделение, там от нее потребовали отказаться от поддержки экс-губернатора края Сергея Фургала.

«Я заявляю о своем выходе из рядов ЛДПР, соответствующее заявление и партийный билет сдала в хабаровское краевое отделение. Вместе со мной положили партбилеты на стол мой муж и сын», — написала Грешнякова на странице в Instagram. Она заявила, что с теми, кто предал Фургала ей «не по пути».

В беседе с «Коммерсантом» сенатор пояснила, что после того, как Михаил Дегтярев стал координатором краевой ячейки ЛДПР, от нее потребовали «поддерживать врио и не защищать Фургала». По словам Грешняковой, когда она отказалась, ей аннулировали пропуск в краевые органы власти. Политик добавила, что последней каплей стал согласованный митинг в поддержку Фургала, на который не пришли ее однопартийцев, чтобы поддержать экс-губернатора. При этом в краевой ячейке ЛДПР считают Грешнякову предателем, который «дестабилизирует обстановку в Хабаровском крае».

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая связана с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушением на убийство предпринимателя Александра Смольского. Следствие полагает, что преступления были совершены для расширения бизнеса. После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые протесты.