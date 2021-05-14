Метеоролог Тишковец предупредил об аномальной погоде в России

Лето в средней полосе России будет умеренно теплым и незасушливым. Настоящее лето в стране начнется уже в мае, а в Москве будет аномальная жара. С 17 мая там ожидается до +29 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В понедельник будет до 29 градусов, во вторник — до 27. Это даже теплее, чем в июле. Еще буквально пара градусов, и был бы побит рекорд 124 летней давности. Летняя погода до 25 градусов тепла ожидается уже в выходные. Также пройдут дожди и прогремят грозы», — приводят «Известия» прогноз Тишковца о погоде в столице.
В этом году погода весной была обычной, всего на один градус выше нормы, отмечает специалист. По его словам, в средней полосе страны летом ожидается хорошая погода. «Лето будет хорошее, приятное, умеренное. Не холодное и не засушливое», — рассказал Тишковец.
Ранее стало известно, что в Москве будут грозы и похолодание. В выходные ожидается +20-25 градусов днем и +10-15 градусов ночью, но уже на следующей неделе будет прохладнее. В Москве ожидается гроза, до 16 мая в столице объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на Гидрометцентр.
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