В ПФР рассказали о повышенной выплате для пенсионеров

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Дети. Пенсионеры. Курган, бабушки, пенсионеры на прогулке, лето в городе
Неработающим жителям сел положена выплата Фото:

Неработающие жители сел могут получать повышенную выплату к страховой пенсии по инвалидности или старости. С 2019 года они получают надбавку 25% от фиксированной выплаты. В 2021 году ее размер составит 1511 рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Человек должен не менее 30 лет проработать в сельском хозяйстве, проживать на селе и не работать. Размер доплаты к страховой пенсии по старости составляет 1511 рублей», — сообщили в ПФР.

При подсчете стажа учитывают работу в колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях и «организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве». Любая работа в области сельского хозяйства, которая выполнялась до 1992 года, также считается сельским стажем.

Ранее URA.RU сообщало, что часть россиян ждет надбавка к пенсии. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, повысят фиксированную выплату к пенсии. Они автоматически со следующего месяца после дня рождения получат 6044 рубля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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