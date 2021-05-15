Власти РФ выделили средства на детский отдых

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Визит Евгения Куйвашева в Тавду, детский лагерь, игровая площадка, летний отдых, качели
Правительство выделило средства на отдых детей внутри России Фото:

Власти РФ одобрили возмещение средств, потраченных на детский отдых внутри страны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России.

«Выделение Ростуризму бюджетных ассигнований для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления», — говорится на сайте правительства. Отмечается, что оплачена будет часть стоимости туристической путевки детей.

При этом правительство будет поддерживать лишь поездки детей внутри России. Деньги на это будут выделены из резервного фонда правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил властям РФ принять меры, чтобы компенсировать траты родителей на отдых детей в летних лагерях, передает «Национальная служба новостей». Глава государства считает, что правительство должно возмещать половину стоимости туристической путевки. Предполагается, что правительство выделит на эти цели пять млрд рублей, сообщает RT. В Госдуме поддержали эту инициативу, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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