МИД РФ обвинило Чехию в неспособности расследовать преступления

Мария Захарова заявила, что власти Чехии неправильно расследуют взрыв во Врбетице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чехия перекладывает вину за взрывы во Врбетице на Россию, потому что не может расследовать инцидент объективно. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Складывается впечатление, что власти Чехии не в состоянии провести объективное расследование [взрывов во Врбетице]», — приводятся слова Захаровой на официальном сайте МИД РФ. Она также упрекнула Прагу в неспособности установить связь между событиями, происходящими внутри страны. Поэтому вину пытаются переложить на РФ, считает представитель МИДа.

Ранее сообщалось, что Чехия потребуют от России 47,5 миллиона долларов за нанесение ущерба городу Врбетица. Власти страны уверены, что РФ причастна к взрыву, передает RT. После этого Чехия наряду с США попали в список недружественных для РФ стран, сообщает телеканал 360. Взрыв во Врбетице произошел в 2014 году, напоминает «Национальная служба новостей».