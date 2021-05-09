Чехия потребует от РФ миллионы долларов из-за взрывов во Врбетице

Чехия обвиняет Россию в взрывах во Врбетице Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чехия решила потребовать у России многомиллионную компенсацию из-за взрывов во Врбетице. Об этом сообщил министр финансов страны Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения.

Уточняется, что власти Чехии намерены потребовать около миллиарда крон, что составляет примерно 47,5 миллиона долларов или 3,5 миллиарда рублей. Деньги планируется получить «в соответствии с международным правом». «Если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», — передает заявление Шиллеровой РИА «Новости».

Конфликт между РФ и Чехией начался после того, как Прага приняла решение выслать 18 российских дипломатов из-за возможной причастности к взрывам. По словам главы МИД страны Яна Гамачека, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Позднее полиция страны объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее издание Bellingcat также сообщило, что Петров и Боширов получили повышение и теперь работают представителями Кремля в регионах России. Однако, представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.