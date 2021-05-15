В Госдуме допустили ограничение работы Whatsapp в РФ

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Клипарт по теме Мессенджеры. Екатеринбург, мессенджер, whatsapp
Александр Хинштейн допустил ограничение работы Whatsapp Фото:

Власти РФ могут ограничить работу Whatsapp в России, но для этого нужно принять соответствующее решение. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Технически ограничить работу мессенджера возможно», — цитирует РИА «Новости» Хинштейна. Он отметил, что для принятия соответствующего решения необходимо решение властей РФ.

Хинштейн сделал заявление о возможной блокировке Whatsapp после вступления в силу новых правил конфиденциальности мессенджера. Они предполагают передачу данных пользователя в Facebook. Компании станет доступна информация о большинстве действий пользователей мессенджера.

Хинштейн считает, что это ограничение противоречит законам РФ, сообщает телеканал 360. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил опасность нововведения Whatsapp, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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