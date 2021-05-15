Врач назвал главную опасность популярного у детей напитка

Безвредной сладкой газировки не бывает, поэтому лучше ограничить потребление напитка, особенно детям. Даже газировки без сахара плохо влияют на организм, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«Если речь о детях, то стакан газировки в праздничный день можно ребенку разрешить выпить. В большом стакане газировки содержится не менее пяти кусочков сахара. Если такой напиток ребенок будет получать ежедневно, то у него достаточно быстро разовьется привыкание к сахару. И потом будет очень сложно что-либо сделать», — отметила Соломатина в эфире радио Sputnik.
Диетолог рассказала, что сладкая газировка является жидким концентратом глюкозы с искусственными добавками. С помощью углекислого газа напиток быстро всасывается в кровь. Поэтому не бывает безвредной газировки.
Некоторые производители выпускают напитки с заменителем сахара. Диетолог предупреждает, что их тоже не стоит пить часто, особенно детям. По словам Соломатиной, есть риск отравления, если газировка нагреется. Врач рекомендует хранить напиток подальше от приборов отопления и солнечных лучей, чтобы он не нагрелся.
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