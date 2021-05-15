15 мая 2021

Врач назвал главную опасность популярного у детей напитка

© Служба новостей «URA.RU»
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Реклама Здоровая ферма. Магазин. Супермаркет. Продукты. Челябинск., напитки, газировка
Газировка при нагревании становится опасной и может вызвать отравление Фото:

Безвредной сладкой газировки не бывает, поэтому лучше ограничить потребление напитка, особенно детям. Даже газировки без сахара плохо влияют на организм, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Если речь о детях, то стакан газировки в праздничный день можно ребенку разрешить выпить. В большом стакане газировки содержится не менее пяти кусочков сахара. Если такой напиток ребенок будет получать ежедневно, то у него достаточно быстро разовьется привыкание к сахару. И потом будет очень сложно что-либо сделать», — отметила Соломатина в эфире радио Sputnik.

Диетолог рассказала, что сладкая газировка является жидким концентратом глюкозы с искусственными добавками. С помощью углекислого газа напиток быстро всасывается в кровь. Поэтому не бывает безвредной газировки.

Некоторые производители выпускают напитки с заменителем сахара. Диетолог предупреждает, что их тоже не стоит пить часто, особенно детям. По словам Соломатиной, есть риск отравления, если газировка нагреется. Врач рекомендует хранить напиток подальше от приборов отопления и солнечных лучей, чтобы он не нагрелся.

Ранее в России призвали запретить продавать энергетики подросткам из-за вреда для здоровья. С таким предложением выступила лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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