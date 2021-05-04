В России хотят ввести еще один запрет для подростков

В России необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним, поскольку такие напитки негативно влияют на здоровье. С такой инициативой выступила лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.
С просьбой запретить продажу энергетиков подросткам общественница обратилась в Роспотребнадзор, Минпромторг, Минздрав и комитет по охране здоровья Госдумы. «В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учетом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей», — приводит сайт VSE42.ru заявление Волынец.
Лидер «Национального родительского комитета» обратила внимание, что в состав энергетиков входят кофеин, таурин, стимуляторы, красители и ароматизаторы. Злоупотребление такими напитками может привести к гастриту, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, рвоте, диарее и спутанности сознания. Однако энергетики сейчас стоят на одной полке с прохладительными напитками, поэтому создается обманчивое впечатление, что они безобидны, заключила Волынец.
Ранее диетолог Иван Алименко предупредил, что энергетические напитки вредны для россиян, страдающих от гипертонии и сахарного диабета. Для людей без хронических болезней они могут не нести опасности.
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