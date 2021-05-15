Сатановский рассказал, как МИД РФ подставил Путина перед Западом

По мнению политолога, российские дипломаты подставили президента, составив список недружественных России стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разработанный Министерством иностранных дел России список недружественных стран выглядит глупо и подставляет президента страны Владимира Путина на международной арене. Об этом заявил ученый, экономист и востоковед Евгений Сатановский.

«„Список“ из двух стран, из которых одна — главный игрок против нас и организатор всех наших проблем, а другая такая не пришей кобыле хвост… Это же надо было кому-то додуматься, чехов к американцам добавить в совершеннейше идиотский в результате этого „список“», — написал Сатановский в своем telegram-канале.

Сатановский удивился, что в него не включили Болгарию и Румынию, Польшу, Словакию, Великобританию и Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, Грузию, Украину и Молдавию. «Наш медведь проглотил ежа, хотя от него ждали ужасов. Классика жанра. Может так было задумано, чтобы замахнуться на рубль? Было бы грустно, если бы не было так смешно. Гоните всю команду к чертовой матери. Эти бестолочи совсем обнаглели, так шефа подставлять», — отметил Сатановский.

В Праге назвали такое решение шагом к эскалации напряженности в отношениях с Чехией и Евросоюзом, пишет RT. В ЕС призвали Россию пересмотреть список недружественных государств, чтобы избежать ухудшения отношений, сообщает телеканал 360.

Ранее Россия утвердила список недружественных стран, в перечень попали США и Чехия. Конфликт между Чехией и РФ начался после высылки российских дипломатов. Россия в ответ выслала чешских дипломатов из страны.