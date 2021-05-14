Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран

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Дипмиссия Чехии до сих пор может заключать трудовые договоры с россиянами, говорится в документе Фото:
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Правительство РФ составило список недружественных иностранных государств. Такая информация содержится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия», — говорится в документе. Однако дипмиссия Чехии до сих пор может заключать трудовые договоры с 19 физическими лицами. Этот пункт не касается США.

Конфликт между РФ и Чехией начался после того, как Прага приняла решение выслать 18 российских дипломатов из-за их возможной причастности к взрывам в Врбетице в 2014 году. В ответ российские власти также выслали чешских дипломатов из страны.

В Евросоюзе, узнав о создании Россией списка недружественных стран (это произошло в начале мая), негативно отнеслись к этому факту. В частности, во внешнеполитической службе ЕС заявили, что готовы ответить на эти действия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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