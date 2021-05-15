Депутат перевернулся на квадроцикле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев попал в аварию на квадроцикле во время рейда по незаконным свалкам. Об этом политик сообщил в соцсетях.

«Перевернулся на квадроцикле во время рейда регионального отделения Российского экологического общества по незаконным свалкам. Теперь на костылях несколько недель», — написал Вихарев в Facebook. По словам депутата, жена его пожалела и сказала: «Дурная голова ногам покоя не дает». Дети шутят, что папа встал не с той ноги сегодня, пишет Вихарев.

Ранее источники URA.RU сообщали о том, что после ухода Высокинского с моста мэра города на эту должность всерьез рассматривался его главный соратник в думе Алексей Вихарев. Однако же мэром стал вице-губернатор Алексей Орлов, чье прежнее место в итоге Высокинский.

Депутат гордумы сломал ногу Фото: страница Алексея Вихарева в Facebook