15 мая 2021
14 мая 2021

Влиятельный политик Екатеринбурга попал в аварию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, вихарев алексей
Депутат перевернулся на квадроцикле Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев попал в аварию на квадроцикле во время рейда по незаконным свалкам. Об этом политик сообщил в соцсетях.

«Перевернулся на квадроцикле во время рейда регионального отделения Российского экологического общества по незаконным свалкам. Теперь на костылях несколько недель», — написал Вихарев в Facebook. По словам депутата, жена его пожалела и сказала: «Дурная голова ногам покоя не дает». Дети шутят, что папа встал не с той ноги сегодня, пишет Вихарев.

Ранее источники URA.RU сообщали о том, что после ухода Высокинского с моста мэра города на эту должность всерьез рассматривался его главный соратник в думе Алексей Вихарев. Однако же мэром стал вице-губернатор Алексей Орлов, чье прежнее место в итоге Высокинский.

Депутат гордумы сломал ногу
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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