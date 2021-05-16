Александр Хинштейн может ответить за свои слова о полиции Франции и Израиля, считает Вячеслав Лысаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комиссия по этике может обратиться к депутату Госдумы Александру Хинштейну с призывом объясниться за слова «мусора — позор Парижа <…> и Израиля». Для этого в комиссию должно поступить обращение. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, первый заместитель комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Комиссия по этике может попросить Хинштейна письменно объяснить высказывание о „мусорах“, если кто-то обратится в комиссию», — рассказал Лысаков. Он считает, что Хинштейна заставят объяснить свои слова, только если высказывание кого-то оскорбит.

При этом Лысаков считает, что Хинштейна не привлекут к ответственности. «Ну назвал „мусорами“, кто его накажет?» — задался вопросом Лысаков.

Ранее Хинштейн выложил в своем twitter-аккаунте высказывание о полиции Франции и Израиля. Российские политики назвали его слова провокацией.