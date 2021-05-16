Арестован участник банды Басаева. Он готовил нападение на Дагестан

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Боевики участвовали во вторжении исламистов в Дагестан в 1999 году Фото:

ФСБ России задержала участника вторжения исламистов в Дагестан в 1999 году, террориста Багаудина Куванаева. Он является членом банды убитого террориста Шамиля Басаева.

«При содействии сотрудников ФСБ и МВД России получены доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к вооруженному мятежу и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», — передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. В СК также отметили, что суд избрал меру пресечения Куванаеву в виду заключения под стражу.

В ближайшее время участнику нападения на Дагестан предъявят обвинение. В 1999 году бои между террористами и ополчением Дагестана продолжались более месяца. В 2019 году, спустя двадцать лет, участники боев с террористами были признаны в РФ ветеранами боевых действий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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