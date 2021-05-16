Жириновский рассказал о возможном уничтожении Германии

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский заявил, что Германия могла быть уничтожена в 1917 году Фото:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Германия могла быть уничтожена, если бы в России в 1917 году не началась революция. Такое заявление сделал сам политик.

«Немцев нужно было как государство уничтожить. Если бы не большевики, мы бы стояли в Германии с ноября 1917 года», — высказал мнение Жириновский. Он добавил, что из-за Германии началась Первая мировая война.

При этом Германия обвиняет Россию в гибели солдат во время Второй мировой войны, отметил политик. По его словам, такая риторика по отношению к РФ недопустима.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий сравнение действий властей СССР и нацистской Германии. Инициатива была озвучена в нижней палате парламента. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что необходимо сохранять достоверность истории России, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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