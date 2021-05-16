Певица Манижа приняла участие в традиционном дефиле участников песенного конкурса «Евровидение». На ней был русский головной убор — кокошник.
Манижа решила следовать образу русской женщины до конца и на красную дорожку вышла с ярким кокошником на голове — важным атрибутом древнерусского народного костюма. Также певица облачилась в алый комбинезон, а сверху набросила мантию с крупным узором, передает «Пятый канал».
Музыкальный конкурс Евровидение открылся в Роттердаме. По ковровой бирюзовой дорожке прошли представители 34 из 39 стран, которые представят свои песни в двух полуфиналах, передает телеканал 360. Манижа представит Россию с песней Russian Woman («Русская женщина»). Композиция вызвала шквал критики со стороны россиян, а общественники попросили СК провести проверку песни. Согласно ожиданиям британских букмекеров, певица может занять на конкурсе 14-е место.