16 мая 2021

Манижа появилась на красной дорожке «Евровидения» в кокошнике. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2021 году торжественное мероприятие проходит в Роттердаме Фото:

Певица Манижа приняла участие в традиционном дефиле участников песенного конкурса «Евровидение». На ней был русский головной убор — кокошник.

Манижа решила следовать образу русской женщины до конца и на красную дорожку вышла с ярким кокошником на голове — важным атрибутом древнерусского народного костюма. Также певица облачилась в алый комбинезон, а сверху набросила мантию с крупным узором, передает «Пятый канал».

Музыкальный конкурс Евровидение открылся в Роттердаме. По ковровой бирюзовой дорожке прошли представители 34 из 39 стран, которые представят свои песни в двух полуфиналах, передает телеканал 360. Манижа представит Россию с песней Russian Woman («Русская женщина»). Композиция вызвала шквал критики со стороны россиян, а общественники попросили СК провести проверку песни. Согласно ожиданиям британских букмекеров, певица может занять на конкурсе 14-е место.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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