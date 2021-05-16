16 мая 2021

Американский командир предрек войну между США и РФ из-за Украины

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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, зима, армия, сухопутные войска, война, танкист, военный, бушлат, зимняя форма
Оппоненты России могут столкнуться с реакцией РФ на свои действия Фото:
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Если Украине удастся вступить в НАТО, между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией может начаться вооруженное противостояние. Такого мнения придерживается бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

«6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить путь к членству в НАТО. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о военных учениях недалеко от границы с Украиной. Позже (российский лидер, — прим. URA.RU) Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил «красную черту», ответ России на это будет «асимметричным, быстрым и жестким», — приводит слова военного иностранное издание 19FortyFive.

Помимо этого, как отмечают argumenti.ru, предполагаемое членство Украины в Североатлантическом альянсе поставит под угрозу два основных приоритета США. Это избегание ненужного столкновения со страной, являющейся обладательницей оружия массового уничтожения, и процветание американской нации. Таким образом, это решение со стороны Украины отрицательно скажется на безопасности всех государств, входящих в состав НАТО.

Глава РФ в конце апреля отмечал, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений со странами мира. Однако он предупредил о возможных последствиях провокаций. По мнению Путина, оппоненты России могут столкнуться с реакцией РФ на свои действия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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