Американский командир предрек войну между США и РФ из-за Украины

Если Украине удастся вступить в НАТО, между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией может начаться вооруженное противостояние. Такого мнения придерживается бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
«6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить путь к членству в НАТО. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о военных учениях недалеко от границы с Украиной. Позже (российский лидер, — прим. URA.RU) Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил «красную черту», ответ России на это будет «асимметричным, быстрым и жестким», — приводит слова военного иностранное издание 19FortyFive.
Помимо этого, как отмечают argumenti.ru, предполагаемое членство Украины в Североатлантическом альянсе поставит под угрозу два основных приоритета США. Это избегание ненужного столкновения со страной, являющейся обладательницей оружия массового уничтожения, и процветание американской нации. Таким образом, это решение со стороны Украины отрицательно скажется на безопасности всех государств, входящих в состав НАТО.
Глава РФ в конце апреля отмечал, что Москва не заинтересована в ухудшении отношений со странами мира. Однако он предупредил о возможных последствиях провокаций. По мнению Путина, оппоненты России могут столкнуться с реакцией РФ на свои действия.
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