Путин предложил кандидата в прокуроры Челябинской области

Сенаторы рассмотрят перевод на Южный Урал прокурора Карелии Карена Габриеляна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении новым прокурором Челябинской области Карена Габриеляна. Наряду с другими кандидатами на посты глав региональных прокуратур вопрос о его назначении рассмотрят на совместном заседании трех комитетов Совфеда, сообщили URA.RU в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

«Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет по обороне и безопасности и комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 18 мая проведут совместное заседание, на котором пройдут консультации по представленным президентом кандидатурам: [в том числе] …Карена Габриеляна — на должность прокурора Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе Совета Федерации.

О поступлении представления президента 14 мая сообщил сенаторам глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. После того, как на пленарном заседании заслушают доклад Клишаса, президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначениях. В прокуратурах Карелии (которую возглавлял Габриелян) и Челябинской области воздержались от комментариев URA.RU о будущей кадровой перестановке.

Место прокурора Челябинской области освободилось в январе, после отставки Виталия Лопина. Сейчас он работает в структурах Русской медной компании (РМК). Кандидатура Габриеляна на пост руководителя региональной прокуратуры, ранее была согласована на кадровой комиссии Генпрокуратуры РФ.