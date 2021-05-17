Путин предложил кандидата в прокуроры Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, прокуратура, знаки отличия прокуратуры, китель прокурора
Сенаторы рассмотрят перевод на Южный Урал прокурора Карелии Карена Габриеляна Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении новым прокурором Челябинской области Карена Габриеляна. Наряду с другими кандидатами на посты глав региональных прокуратур вопрос о его назначении рассмотрят на совместном заседании трех комитетов Совфеда, сообщили URA.RU в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

«Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет по обороне и безопасности и комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 18 мая проведут совместное заседание, на котором пройдут консультации по представленным президентом кандидатурам: [в том числе] …Карена Габриеляна — на должность прокурора Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе Совета Федерации.

О поступлении представления президента 14 мая сообщил сенаторам глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. После того, как на пленарном заседании заслушают доклад Клишаса, президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначениях. В прокуратурах Карелии (которую возглавлял Габриелян) и Челябинской области воздержались от комментариев URA.RU о будущей кадровой перестановке.

Место прокурора Челябинской области освободилось в январе, после отставки Виталия Лопина. Сейчас он работает в структурах Русской медной компании (РМК). Кандидатура Габриеляна на пост руководителя региональной прокуратуры, ранее была согласована на кадровой комиссии Генпрокуратуры РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...