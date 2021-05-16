Аномальная жара в Челябинской области спадет к 20 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Установившаяся в Челябинской области аномальная жара во второй половине дня усилится — в отдельных районах температура поднимется до 36 градусов. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 17 мая на всей территории Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Во второй половине дня местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36 градусов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Ситуацию усугубляет отсутствие в ближайшей перспективе осадков. По данным сайта Gismeteo, 19 и 20 мая в регионе станет чуть прохладнее — 22-23 градуса. После чего жара вернется, существенно превысив 30-градусную отметку.

Ранее ведомство рекомендовало отменить в регионе все массовые мероприятия. Также ограничены прогулки на открытом воздухе воспитанников детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.

Вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании 17 мая сообщил, что в Челябинске введена максимально высокая степень пожарной опасности. Особый пожароопасный режим объявлен по всей территории региона: южноуральцам запрещено пользоваться открытым огнем и не рекомендовано посещение лесов. Нарушителям грозят штрафы от 2 тысяч рублей и уголовная ответственность при наступлении тяжких последствий. В областном центре досрочно — до официального открытия купального сезона — введено круглосуточное дежурство спасателей на пляжах.

Аномальная жара обещает затянуться на три недели Скрин: сайт Gismeteo