Трамп официально заявил о торговой войне с Китаем

Вашингтон находится в состоянии торговой войны с Пекином. В этом признался президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.
«Мы ведем одну сейчас», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации американского президента.
В последние недели противоречия в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Китаем обострились. Согласно данным мировых СМИ, американская администрация рассматривает варианты введения новых тарифов, а также ужесточения ограничений на экспорт товаров и технологий, произведенных в Китае. До этого китайская сторона предлагала американским партнерам нарастить объем инвестиций при условии отказа от поддержки Тайваня, предупреждая о вероятности военного обострения в случае несогласия. В то же время Тайвань рассчитывает на поддержку США и планирует вложить значительные ресурсы в развитие промышленности на территории Штатов.
Ранее Трамп угрожал прекратить торговлю с Пекином якобы из-за давления на фермеров США, пишет RT. При этом в КНР на самом высоком уровне заявляют, что готовы к торговой войне с Вашингтоном, передает «Национальная служба новостей».
