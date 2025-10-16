Трамп официально заявил о торговой войне с Китаем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конфликт между двумя державами назревал давно
Конфликт между двумя державами назревал давно Фото:

Вашингтон находится в состоянии торговой войны с Пекином. В этом признался президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

«Мы ведем одну сейчас», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации американского президента.

В последние недели противоречия в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Китаем обострились. Согласно данным мировых СМИ, американская администрация рассматривает варианты введения новых тарифов, а также ужесточения ограничений на экспорт товаров и технологий, произведенных в Китае. До этого китайская сторона предлагала американским партнерам нарастить объем инвестиций при условии отказа от поддержки Тайваня, предупреждая о вероятности военного обострения в случае несогласия. В то же время Тайвань рассчитывает на поддержку США и планирует вложить значительные ресурсы в развитие промышленности на территории Штатов.

Ранее Трамп угрожал прекратить торговлю с Пекином якобы из-за давления на фермеров США, пишет RT. При этом в КНР на самом высоком уровне заявляют, что готовы к торговой войне с Вашингтоном, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон находится в состоянии торговой войны с Пекином. В этом признался президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами. «Мы ведем одну сейчас», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации американского президента. В последние недели противоречия в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Китаем обострились. Согласно данным мировых СМИ, американская администрация рассматривает варианты введения новых тарифов, а также ужесточения ограничений на экспорт товаров и технологий, произведенных в Китае. До этого китайская сторона предлагала американским партнерам нарастить объем инвестиций при условии отказа от поддержки Тайваня, предупреждая о вероятности военного обострения в случае несогласия. В то же время Тайвань рассчитывает на поддержку США и планирует вложить значительные ресурсы в развитие промышленности на территории Штатов. Ранее Трамп угрожал прекратить торговлю с Пекином якобы из-за давления на фермеров США, пишет RT. При этом в КНР на самом высоком уровне заявляют, что готовы к торговой войне с Вашингтоном, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...