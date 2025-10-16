В ряде регионов рискует подорожать полис ОСАГО

В ряде российских регионов полис ОСАГО может подорожать вдвое из-за повышения территориального коэффициента для зон с высоким уровнем мошенничества. По всей стране для аварийных водителей стоимость вырастет на 15% в ближайшие месяцы после расширения тарифного коридора. Об этом сообщили эксперты.
«ОСАГО для регионов из красной зоны может подорожать вдвое. Это произойдет после того, как Центробанк расширит коридор цен по обязательной автогражданке в обе стороны и увеличит территориальный коэффициент для субъектов, где чаще всего фиксируют недобросовестные действия со страховками», — пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.
Сейчас в красной зоне ЦБ два региона — Ингушетия и Новосибирская область, где коэффициент поднимут вдвое, чтобы избежать перераспределения средств по стране. Для легковых авто коридор базовых ставок расширится на 15% в обе стороны — с 1646–7535 рублей до 1399–8665 рублей, а для мотоциклов на 40%, что позволит индивидуализировать тарифы. Аккуратные водители получат более низкие цены за счет конкуренции.
Ранее российские автовладельцы уже столкнулись с ростом цен на автомобили, бензин и услуги автосервисов, а также с сокращением скидок от автопроизводителей. Кроме того, с 1 ноября начнет действовать автоматическая фиксация отсутствия полиса ОСАГО, что усилит контроль за соблюдением страховых обязательств.
