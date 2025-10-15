15 октября 2025

Рост числа мигрантов в России сохранится до 2030 года

В России увеличение количества мигрантов сохранится в ближайшие пять лет
Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Это обусловлено потребностью в иностранных работниках. Об этом сообщается в Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, подписанной президентом Владимиром Путиным.

«Фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе из государств, с которыми у РФ установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации», — говорится в документе.

Ранее эксперты отмечали, что поток трудовых мигрантов из Индии в Россию в ближайшие годы может удвоиться, что связано с ростом числа заявок от российских работодателей и частичным сокращением миграции из других стран. При этом работодатели все чаще привлекают специалистов из стран дальнего зарубежья, таких как Индия, Бангладеш и Вьетнам, на фоне ужесточения миграционного законодательства для граждан СНГ.

