Путин открыл новые дороги в Татарстане, Карелии и Сургуте

Президент России Владимир Путин 15 октября в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи открыл сразу три крупных дорожных объекта в Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане и Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Среди введенных в эксплуатацию — новый автодорожный мост через реку Обь в районе Сургута, участок трассы Р-239 Казань — Оренбург, а также реконструированный отрезок федеральной трассы А-215 в Карелии.
По словам главы государства, завершение строительства этих объектов произошло с опережением графика. Путин отметил высокий темп развития отечественного дорожного строительства. «Это говорит о том, что наш дорожно-строительный комплекс набрал очень хорошие обороты», — заявил президент, поблагодарив всех, кто был причастен к реализации проектов. Он также символически разрешил запуск объектов: «Это символическая вещь по поводу разрешения. Разумеется, это такая финальная часть. Разрешаю. С богом!» — сказал Владимир Путин.
В ХМАО открыт автодорожный мостовой переход через Обь в районе Сургута, сообщает пресс-служба. Длина нового моста составляет 1,8 км, общая протяженность с подходами — 45,5 км. Строительство вели специалисты компании «Мостострой-11», входящей в группу НПС. Это третий мост через Обь в Сургуте: первый железнодорожный был построен в 1975 году, второй — вантовый — в 2000 году. Новый мост представляет собой современное инженерное сооружение длиной более полутора километров с пролетным строением массой 22 тысячи тонн на 16 опорах.
В Татарстане завершили строительство нового участка федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург, что позволит значительно разгрузить основной выезд из Казани. Протяженность нового отрезка — 11,2 км при общей длине трассы в 24 км. В Карелии после реконструкции открыт участок федеральной трассы А-215 длиной 12,8 км, связывающий республику с Ленинградской и Вологодской областями.
Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании подчеркнул, что до конца 2025 года в России планируется построить и отремонтировать не менее 28 тысяч километров дорог. Это на 4 тысячи километров больше, чем в прошлом году, уточнил он.
