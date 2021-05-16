16 мая 2021
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14 мая 2021

Свердловский губернатор отправится в предвыборный тур

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев отправится в поездки по региону Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на предстоящей недели совершит ряд поездок по региону, сообщает высокопоставленный инсайдер. Учитывая, что глава региона заявился в качестве кандидата на праймериз, эти поездки перед партийным голосованием можно рассматривать как мобилизующие выборщиков.

«18 мая губернатор проверит ход посевных в селе Патруши и проведет совещание с сельхозпроизводителями. В среду запланирована рабочая поезда в Салду, в „Титановой долине“ состоится церемония начала строительства колесопрокатного производства», — сообщил собеседник, знакомый с графиком главы региона.

По данным инсайдера, в четверг глава региона примет участие в заседании антитеррористической комиссии. Также в этот день у губернатора запланирована встреча с делегацией Узбекистана.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выдвинулся кандидатом на праймериз «Единой России». Также кандидатами на праймериз стали вице-губернатор Сергей Бидонько, заместители губернатора Алексей Шмыков, Азат Салихов и министр образования Юрий Биктуганов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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