16 мая 2021

Специалист по сектам: в РФ идет передел запрещенных организаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Многие секты и культы вербуют новых членов с помощью социальных сетей Фото:

Российские секты залегли на дно и готовятся к изменениям в структуре и руководстве. Об этом URA.RU рассказал врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин.

«Видимо, готовят новую смену. У них таймаут, потому что каких-то активных, характерных действий для сект нет. Видимо есть центральное руководство, которое координирует эти действия», — сказал Звездин. Он считает, что сейчас сложно определить, какая секта наиболее опасна, поскольку их сейчас слишком много, и они часто меняют названия и дислокацию. По его словам, руководители таких объединений понимают, что их деятельность незаконна и скрываются всеми доступными способами.

Кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев считает, что секты не стали слабее. «Они в какой-то степени ушли с улиц. Действуют они преимущественно в социальных сетях и интернете. Культы вооружены информационным оружием и могут его использовать самыми разными способами», — объяснил специалист. В качестве примера он привел травлю неугодных, массовую вербовку, создание иллюзии массовости этого культа на начальных этапах раскрутки и зачистку информации, разоблачающей его.

URA.RU направил запрос в пресс-службу МВД РФ. На момент публикации новости ответа не поступило.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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