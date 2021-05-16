Источник: устроившего резню в Екатеринбурге допросят в палате

Территория у ЖД-вокзала оцеплена полицией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, будет допрошен в больничной палате. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его словам, в момент нападения мужчина был пьян.

«Нападавшего допросят в палате, его жизни ничего не угрожает. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Решения о мере пресечения пока нет, потому что неясно, сколько он проваляется в больнице», — поделился источник. Собеседник URA.RU в городском здравоохранении уточнил, что врачи подозревают у мужчины наличие психических расстройств.

В пресс-службе следственного управлении СК РФ по Свердловской области отказались комментировать URA.RU данные о допросе в палате. Там пообещали позднее дать подробную информацию о процессуальных действиях в отношении подозреваемого.

Нападение в сквере у ЖД-вокзала в Екатеринбурге произошло около полудня 17 мая. Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих. По данным следователей и полиции, мужчина убил трех человек. Задержать его помогли военнослужащие ЦВО, дежурившие в сквере. Екатеринбуржца ранили из табельного оружия и доставили в больницу.