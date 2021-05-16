Курганские автобусы перегреваются от работы в жаркую погоду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана жалуются, что им приходится ездить в автобусах с включенным отоплением. Пассажиры сравнивают условия проезда с баней. Об этом курганцы пишут в соцсети «ВКонтакте».

«Почему многие автобусы ездят с включенной печкой? На улице и так жара, заходишь в автобус, а там обогрев включен. Если неисправна система охлаждения, так ремонтируйте, почему пассажиры должны страдать?», — написано в группе «Типичный Курган».

В комментариях участники паблика писали, что в курганские ПАЗы жаркий воздух поступает не из-за включенной печки. Это воздуховод отводит горячий воздух от двигателя, чтобы он не перегревался в жару. Автобусы не предназначены для работы в таких погодных условиях. «Температура в ПАЗиках не соответствует допустимым нормам. Тут, скорее всего, имеет место быть предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнил Александр Косарев.

Некоторые горожане посочувствовали работе водителя и кондуктора. Кто-то посоветовал пассажирам пересесть на велосипед, такси, ходить пешком или купить авто. Проехать в автобусе в условиях жары курганцы предлагают первым лицам. «Вы бы хотели, чтобы губернатор и мэр проехались на общественном транспорте без кондиционера? Как обычные люди, которые живут в Кургане и вынуждены наслаждаться баней на колесах», — написал автор поста в группе «Интересное в Кургане».

В пресс-службу мэрии URA.RU направило запрос по поводу информации, поступали ли жалобы в «Транспортное управление» из-за жары в автобусах и какие меры были предприняты. В администрации пообещали предоставить сведения в ближайшее время.

URA.RU писало, что сразу в нескольких российских регионах столбик термометра на ближайшую неделю поднимется на 10 градусов выше нормы. В их числе — Свердловская и Челябинская области, а также Тюмень и Курган.

Курганцам вместо жарких автобусов предлагают пересесть на самокаты Скрин с соцсети «ВКонтакте»