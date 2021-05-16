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Вильфанд: на Урале станет еще жарче

© Служба новостей «URA.RU»
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Неделя в УрФО будет жаркой Фото:

Сразу в нескольких российских регионах столбик термометра на ближайшую неделю поднимется на 10 градусов выше нормы. В их числе — Свердловская и Челябинская области, а также Тюмень и Курган, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура на Урале примерно на 10 градусов выше нормы. В Свердловской области 30-35 градусов. Такие температуры будут в ближайшие пять-шесть дней. В Челябинской области будет 30-35 градусов, в Курганской области до 37 градусов, в Тюменской области так же», — приводит информацию РИА «Новости». Метеоролог также уточнил, что на Ямале будет на 10-12 градусов теплее нормы, напоминает Nation News.

В свою очередь, столбики термометров будут подниматься до 37 градусов в Оренбургской области. Жителей Астраханской области в течение рабочей недели ожидают температуры до 36 градусов тепла. В южных районах Сибири температура на ближайшие несколько дней поднимется до 28 градусов выше нуля, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Вильфанд предупредил россиян об опасном солнце в некоторых регионах России. Все дело в том, что Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки 6-7, соответствующей высокому риску вреда для кожи и глаз. Однако регионов УрФО эта опасность не коснется.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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