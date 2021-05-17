В Кремле прокомментировали слова Чубайса о ненависти к СССР

Песков не знает, о чем речь, но хорошо относится к Советскому Союзу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не в курсе высказываний спецпредставителя президента РФ по международным организациям Анатолия Чубайса, который недавно признался, что ненавидит Советский Союз из-за вранья. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что большого резонанса такое мнение не вызвало, но СССР есть, чем гордиться.

«Я не зафиксировал большого кипения. Где кипели эти дискуссии? Вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда прямо высказывается о чем-либо — это его право. Но не будучи знакомым с сутью высказываний, не берусь комментировать», — пояснил он на конференц-колле. Песков также отметил, что не знает, в каком контексте было высказано такое мнение.

Однако пресс-секретарь в своем ответе затронул тему советских подвигов и достижений «Во время СССР было много героических достижений. СССР во многом спас мир от Второй мировой войны, смог восстановиться от руин после и достиг очень большого уровня индустриализации. Потом были ошибки и Союз развалился», — отметил Песков.

Ранее спецпредставитель президента РФ поделился, что Советский Союз вызывает у него сильное отвращение, в первую очередь из-за повсеместной лжи. В В соцсетях возмутились подобным заявлением. Некоторые обвинили Чубайса в воровстве, другие предлагали сесть в тюрьму.