В России изменится работа детских лагерей из-за трагедии в Казани

После трагедии в Казани в детских лагерях усилят охрану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Система передачи тревожных сигналов о вызове экстренных служб появится этим летом во всех детских лагерях России. Также осмотр зданий и территорий будет проходить минимум четыре раза в день, указано в антитеррористических требованиях к местам по организации отдыха и оздоровления детей, подписанных правительством РФ.

Все лагеря разделят на четыре категории — в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также уровня безопасности в регионе. «Организациям из четвертой категории будет достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. К этому списку добавляются системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, если лагерь относится к третьей категории, и контрольно-пропускные пункты, если он относится ко второй категории», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

На первую категорию распространяются самые строгие требования. Кроме вышеупомянутых мер, в таких лагерях должна быть особая система охраны. В частности, на территории должны дежурить сотрудники ЧОП, подразделений Росгвардии или ведомственной охраны.

К какой категории безопасности относится каждый лагерь, определят спецкомиссии. Это не только летние лагеря, но и лагеря, организованные школами во время каникул, туристические слеты, спортивные сборы и соревнования длительностью до семи дней.

Новые меры введены из-за недавних событий в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял в гимназии №175 несколько десятков человек. Семь учащихся и два учителя погибли. После трагедии президент РФ Владимир Путин дал ряд указаний правительству, пишет « Утро.ру ».