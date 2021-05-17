Мишустин сообщил о новых требованиях к безопасности школ в России

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Премьер-министр планирует обезопасить также детские лагеря и базы отдыха Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскрыл, что школьников от террористических атак теперь будут защищать по-новому. Скоро будет разработан и принят специальный документ, заявил он на заседании с российскими вице-премьерами в правительстве.

«Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищенности детский лагерей и баз отдыха. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация», — сказал Мишустин на заседании, транслируемой в эфире «Россия 24».

Новые меры будут введены из-за недавних событий в Казани, где 19-летний подросток Ильназ Галявиев без труда вошел в учебное заведение и расстрелял несколько десятков человек, девять учащихся гимназии № 175 умерло. После этого возраст для покупки гражданского оружия предложили повысить до 21 года, а Минпросвещения сообщило, что в российских школах пройдут массовые проверки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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