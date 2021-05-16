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Суд арестовал тюменского подростка, пошутившего про теракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодому человеку грозит до пяти лет колонии Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Суд арестовал 17-летнего тюменского подростка, пошутившего про теракт в соцсетях. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Преступление тюменец совершил в день массового расстрела школьников в Казани, 11 мая.

«Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Максимальное наказание по статье предполагает лишение свободы на пять лет.

Ранее URA.RU писало, что 11 мая молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, в соцсети отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона видео со стрельбой. Он также сообщил о якобы иных действиях, создающих опасность гибели людей. Злоумышленник был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

11 мая в одной из школ Казани произошло массовое убийство. Бойню устроил бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Его жертвами стали девять человек, большинство — дети.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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