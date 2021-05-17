Мишустин сменил руководителя Росмолодежи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг Алексея Навального. Челябинск, митинг
Причиной смены руководства в Росмолодежи называют активное участие молодых в протестных акциях Фото:

Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стала Ксения Разуваева. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Распоряжение о назначении Разуваевой подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новому руководителю ведомства предстоит внедрить изменения в подходах работы с молодежью, отмечает РБК. «Число молодых людей среди участников несогласованных митингов в поддержку Алексея Навального в Москве и Санкт-Петербурге показало, что эта работа должным образом не велась», — пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Ранее Разуваева возглавляла Роспатриотцентр. Она занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей и занимала должность замдиректора государственного предприятия «Мосгортур».

Ранее Мишустин заявил о новых требованиях к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Об этом сообщает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...