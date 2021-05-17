Мишустин сменил руководителя Росмолодежи

Причиной смены руководства в Росмолодежи называют активное участие молодых в протестных акциях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) стала Ксения Разуваева. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Распоряжение о назначении Разуваевой подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новому руководителю ведомства предстоит внедрить изменения в подходах работы с молодежью, отмечает РБК. «Число молодых людей среди участников несогласованных митингов в поддержку Алексея Навального в Москве и Санкт-Петербурге показало, что эта работа должным образом не велась», — пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Ранее Разуваева возглавляла Роспатриотцентр. Она занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей и занимала должность замдиректора государственного предприятия «Мосгортур».

Ранее Мишустин заявил о новых требованиях к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Об этом сообщает RT.