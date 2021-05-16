В Перми семь депутатов отказались от борьбы за мандаты

На праймериз «Единой России» по одномандатным округам в гордуму Перми не пошли семь действующих депутатов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На праймериз «Единой России» по одномандатным округам в гордуму Перми не заявились семь человек, которые были избраны депутатами в 2016 году от партии. Самым конкурентным, по данным сайта предварительного голосования, оказался округ №15: здесь на праймериз заявились восемь участников.

«Округ №1 — семь участников, округ №13 — семь участников, округ №17 — семь участников, округ №15 — восемь участников», — следует из данных, опубликованных на сайте предварительного голосования. Депутаты, избранные в 2016 году от округов №№ 1, 9, 11, 17, 20, 21, 22, не участвуют в праймериз по одномандатным округам.

Так, экс-депутат Алексей Демкин (округ №1) стал мэром Перми, экс-депутат Алексей Грибанов (округ №21) — вице-мэром. Депутата Юрия Уткина (округ №22) его же коллеги лишила статуса спикера. Сообщается, что он пойдет на выборы уже не от «Единой России». А депутат Александр Филиппов (округ №17) заявился на праймериз по спискам и в ближайшее время может стать вице-мэром Перми.

Политтехнолог Андрей Резвых в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что именно в округах, где депутаты отказались от борьбы, и будет самая большая конкуренция. «В этих округах кандидаты-новички имеют одинаковые стартовые условия и каждый может побороться за победу. Реальная конкуренция проявляется в электоральных показателях кандидатов: узнаваемость, доверие и рейтинг», — пояснил Резвых.