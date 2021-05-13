Пермские инсайды: чиновники страдают в кабинетах

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Визит зампреда Совета Федерации Андрея Турчака в Пермь сорвался из-за несогласованности сторон. Якобы поездка носила частный характер, но о ней стали говорить как об официальном визите. Тем временем в партии «Единая Россия» зреет скандал из-за продажи мандата, а чиновники страдают в своих кабинетах.

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Турчак не приехал из-за болтливых чиновников

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместо себя отправил в Пермь своего зама Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, что первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак передумал ехать в Пермь из-за широкой огласки его предстоящего визита. Якобы визит Турчака должен был носить частный характер, потому что в Пермь он собирался приехать по личному приглашению депутата заксобрания края, руководителя региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Александра Бойченко. «Бойченко хорошо знаком с Турчаком, там связь идет через Челябинскую область и „Молодую гвардию“», — говорит инсайдер. Он утверждает, что один из высокопоставленных чиновников стал говорить о визите Турчака так, словно это официальный визит. А это не понравилось инициаторам и участникам предстоящей встречи. В итоге планы пришлось менять.

Главе администрации губернатора нашли замену

Место освободилось после того, как Смертин стал главой администрации губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источники сообщают, что уже на следующей неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердит нового члена краевой избирательной комиссии. Он займет место Александра Смертина, который утратил статус члена крайизбиркома после того, как возглавил администрацию главы региона. «Предлагаемая кандидатура согласована, как краевой избирательной комиссией, так и краевой администрацией. Теперь осталось лишь подготовить документы для утверждения», — рассказал инсайдер. При этом говорят, что новым членом избиркома станет первый заместитель главы администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.

Экс-председатель думы готовится к выборам

Депутат гордумы Юрий Уткин набирает группу агитаторов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что начавшаяся внутрипартийная борьба бывших и действующих членов «Единой России» вдохновила экс-председателя гордумы Перми Юрия Уткина. Сообщается, что Уткин передумал «уходить на покой» и завершать политическую карьеру. «Юрий Аркадьевич как будто воскрес. В своем родном округе с бабушками все майские праздники отмечал», — говорит инсайдер. Он утверждает, что параллельно Уткин начал набирать бригаду агитаторов и формировать свой предвыборный штаб. «При этом на всех листовках, которые уже сейчас появились в его округе, Уткин не упоминает свою связь с „Единой Россией“», — добавляет инсайдер.

В «Единой России» зреет скандал

Говорят, кто-то из руководства ЕР продал партийный мандат депутата заксобрания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Говорят, что в пермском краевом штабе «Единой России» зреет скандал. «Обсуждают, что кто-то из его руководства продал партийный мандат депутата заксобрания по 25-му округу [кандидату в депутаты Госдумы, руководителю группы „Налоги и право“ Геннадию] Сандыреву», — рассказывает один источник. Другой собеседник обращает внимание, что «на продвижении сандыревского приятеля [бывшего министра промышленности края Дмитрия] Дробинина дружно зарабатывают сразу трое — политтехнолог Виктор Соколов, который находится под крышей краевого штаба ЕР в связке с партийными первичками, и главы Нытвы Ринат Хаертдинов и Оханска — Дмитрий Байдин».

В кулуарах поговаривают, что вся эта компания не отказалась от своих планов даже после того, как губернатор Пермского края Дмитрий Махонин согласовал на праймериз в 25-м округе депутата Заксобрания региона, делегата от «Метафракса» Марию Коновалову. «Эта информация ни от кого не скрывалась, [глава администрации губернатора Александр] Смертин довел ее до штаба и глав, но Дробинин продолжает пользоваться всеми прелестями админресурса. И теперь даже становится интересно, какие сказки будут рассказывать политтехнологи ЕР [председателю Совета директоров ПАО „Метафракс“ Армену] Гарсляну, когда Мария проиграет праймериз Дробинину и утратит возможность возглавить партийный список?» — удивляются слухачи.

Пермское реготделение ЛДПР готовится к суду

Источники сообщают, что руководитель реготделения ЛДПР Олег Постников принесет 19 мая в суд документы, подтверждающие исключение из партии депутата гордумы Ильи Лисняка и его сторонников. «Суд будет быстрым. Постников ведь не дурак затягивать заведомо проигрышное дело. Поэтому потреплет Лисняку нервы до дня заседания и все», — говорит инсайдер. Он утверждает, что формально суд будет вынужден прекратить рассмотрение дел, поскольку после исключения Лисняка и его друзей из партии исчезнут и основания для рассмотрения иска. «Все закончится миром», — говорит инсайдер.

Пермские чиновники изнывают от жары

В «Доме советов» не работают кондиционеры Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Источники сообщают, что чиновники, работающие в «Доме советов» на ул. Ленина, 51, изнывают от жары в своих кабинетах. «Тут с прошло года не могут сделать систему центрального кондиционирования воздуха. В такую погоду в некоторых кабинетах температура поднимается почти до пятидесяти градусов», — говорит инсайдер. Он утверждает, что речь идет далеко не про все кабинеты. «Тут непонятная и странная система кондиционирования. У кого-то стоят свои сплит-системы, а у кого-то — центральная. Поэтому кому-то повезло», — добавляет инсайдер.

У скандального пермского бизнесмена — проблемы

Поговаривают, будто дела в компаниях скандально известного пермского предпринимателя-пароходчика Михаила Антонова идут неважно. Инсайдеры приводят в пример АО «Камское речное пароходство», которое управляет несколькими юрлицами. «Бизнес уже несколько лет убыточен, а сейчас и вовсе они намерены привлечь финансовых аудиторов. Говорят, что это нужно, чтобы провести оценку активов и пересмотреть стратегию работы», — пояснил источник.

Пермская несистемная оппозиция ищет друзей среди конкурентов

Поговаривают, что члены новой пермской группы несистемной оппозиции «Коалиция+1» проявляют большую активность в социальных сетях, добавляя к себе в друзья всех подряд. «Они настолько назойливые, что не обращают внимание, к кому стучатся. Пытаются в свои друзья и в свои группы втянуть своих прямых конкурентов по округам», — говорит инсайдер. Он утверждает, что некоторые проявляют такую настойчивость, что их заявки приходится отклонять по несколько раз.

В пермской ячейке «Справедливой России-за правду» началась чистка

По словам инсайдера, в пермской ячейке справедливороссов-заправдинцев началась чистка. Из рядов партии стали исключать людей, которые «несут ей явные имиджевые потери». «Выгнали из партии и из гвардии Дмитрия Григорьева (региональный руководитель в Движения Захара Прилепина, — прим.ред.). Говорят, он к ней никакого отношения не имеет, никакой практической пользы не приносит, но везде публично и в соцсетях показывает, что ведет в гвардии Прилепина какую-то работу», — говорит инсайдер. В самом же руководстве реготделения объединенной партии никак не могут определиться с лидером: «вместо этого там сейчас подковерная возня и интриги».

Пермского депутата подкупили

Кандидату на кресло главы поселения пришлось договариваться с депутатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ходят слухи, что политический кризис в Култаевском поселении Пермского района разрешился только после вмешательства краевого админресурса — перед приходом нового главы района Владимира Цветова. «Глава поселения Анна Ружанская уходить со своего поста не собиралась, но депутатам каким-то образом удалось договориться с претендентом на ее место [Сергеем] Морозовым. Получилось так, что перевес Морозову не хватало всего одного голоса, чтобы победить и возглавить поселение. В итоге ему все-таки удалось переубедить депутата, который изначально был против его кандидатуры, проголосовать за себя», — сказал инсайдер. Поговаривают даже, что для переубеждения кандидату в мэры пришлось подкупить одного из депутатов — каким именно способом, инсайдер умалчивает.

Скандальный баннер аукнулся мэру

Агитационный баннер Елены Зыряновой взбудоражил соцсети Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Говорят, история с предвыборным баннером пермского депутата Елены Зыряновой в Гайнах на фоне коммунальной разрухи аукнулась мэру Елизавете Шалгинских. Баннер с изображением депутата и надписью «Забочусь о родной Парме» был размещен на одном из домов райцентра. «Естественно, после широкого резонанса в соцсетях баннер тут же был снят, а мэру пришлось «отрабатывать негатив». По слухам, в первую очередь, местная администрация взялась за разбитые после весенней распутицы дороги. «Реакция на замечания жителей в соцсетях по поводу дорог была молниеносной — в некоторых поселках по дорогам прошел грейдер и те стали чуть ровнее. В самом райцентре тоже начали наводить порядок на улицах», — поделился информацией источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.