ЛДПР стала второй в Челябинской области партией, полностью сформировавшей пул кандидатов в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в Магнитогорском избирательном округе будет координатор местного отделения Дамир Байтенов. Об этом сообщил URA.RU источник в партийных кругах. Таким образом, ЛПДР стала второй после «Единой России» партией, полностью сформировавшей пул кандидатов в пяти одномандатных округах.

«35-летний активист хорошо известен в городе. Помимо прочего, у него есть опыт административной работы — с 2018 по 2020 год он возглавлял отдел транспорта и связи управления инженерного обеспечения мэрии Магнитогорска. В августе 2019 года он стал известен, когда вернул горожанке найденный на улице кошелек с крупной суммой — хозяйку Байтенов отыскал в соцсетях. В феврале 2021 года, когда снежный буран остановил на магнитогорских трассах десятки машин, он с друзьями спасал их пассажиров. Координатором Магнитогорского отделения ЛДПР он стал с ноября 2020 года», — рассказал инсайдер.

На данный момент известны два возможных соперника Байтенова в Магнитогорске — это участвующие в праймериз ЕР действующий депутат Госдумы Виталий Бахметьев и экс-замглавы Минпромторга РФ Станислав Наумов. Байтенов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. «В настоящее время идут консультации», — коротко прокомментировал агентству информацию лидер региональной организации ЛДПР Виталий Пашин.

Сам Пашин будет баллотироваться в Госдуму по Златоустовскому одномандатному округу. Также на прошлой неделе в региональной организации ЛДПР назвали претендентов на мандаты федерального парламента в оставшихся округах: Коркинском, Челябинском и Металлургическом.

Первой из партий, полностью «закрывшей» одномандатные избирательные округа своими кандидатами, стала «Единая Россия». Остальные политические силы, по информации URA.RU, сделают выбор, когда своих кандидатов определит партия власти. Это позволит оппозиции подобрать для них оппонентов с максимальными шансами на успех.

Координатор магнитогорской организации ЛДПР Дамир Байтенов (в центре) выдвинется в Госдуму по Магнитогорскому одномандатному округу, утверждают источники URA.RU Фото: аккаунт Дамира Байтенова в «ВК»