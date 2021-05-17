17 мая 2021
16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021
13 мая 2021

Губернатор Артюхов учредил спецпремию для педагогов ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Чтобы претендовать на премию, необходим стаж в классном руководстве не менее трех лет Фото:

Педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа, занятые классным руководством, смогут претендовать на дополнительное поощрение за заслуги в области образования. Об этом говорится в опубликованном на сайте окружного правительства тексте постановления за подписью губернатора Дмитрия Артюхова

«Учредить специальную профессиональную премию в сфере образования „За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся“», — говорится в тексте документа. Награжденным педагогам вручается специальный диплом и знак лауреата, а также выплачивается единовременное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

Чтобы претендовать на премию, нужно проработать в системе образования ЯНАО не менее 10 лет, из которых не менее трех — классным руководителем. Лауреаты премии могут повторно выдвигаться на соискание, но не ранее, чем через три года после награждения. Для получения награды учебные учреждения представляют кандидатуру в муниципальные органы образования, которые затем ходатайствуют о премировании. Ежегодно предполагается награждать не более 31 педагога.

Знак представляет из себя желтый круг томпакового сплава диаметром 32 мм с расположенным на лицевой стороне изображении ладони взрослого человека, которая держит росток с листками в виде детских ладоней, с надписью «За большой вклад в воспитание обучающихся» по окружности.

Ранее URA.RU сообщало об учрежденной правительством медали «За вклад в развитие ЯНАО». На награду может претендовать любой отличившийся житель региона вне зависимости от сферы деятельности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...