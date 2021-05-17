Губернатор Артюхов учредил спецпремию для педагогов ЯНАО

Чтобы претендовать на премию, необходим стаж в классном руководстве не менее трех лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа, занятые классным руководством, смогут претендовать на дополнительное поощрение за заслуги в области образования. Об этом говорится в опубликованном на сайте окружного правительства тексте постановления за подписью губернатора Дмитрия Артюхова

«Учредить специальную профессиональную премию в сфере образования „За большой вклад классных руководителей в воспитание обучающихся“», — говорится в тексте документа. Награжденным педагогам вручается специальный диплом и знак лауреата, а также выплачивается единовременное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

Чтобы претендовать на премию, нужно проработать в системе образования ЯНАО не менее 10 лет, из которых не менее трех — классным руководителем. Лауреаты премии могут повторно выдвигаться на соискание, но не ранее, чем через три года после награждения. Для получения награды учебные учреждения представляют кандидатуру в муниципальные органы образования, которые затем ходатайствуют о премировании. Ежегодно предполагается награждать не более 31 педагога.

Знак представляет из себя желтый круг томпакового сплава диаметром 32 мм с расположенным на лицевой стороне изображении ладони взрослого человека, которая держит росток с листками в виде детских ладоней, с надписью «За большой вклад в воспитание обучающихся» по окружности.

Ранее URA.RU сообщало об учрежденной правительством медали «За вклад в развитие ЯНАО». На награду может претендовать любой отличившийся житель региона вне зависимости от сферы деятельности.