Конкуренты ЕР в Челябинске назвали своих кандидатов в Госдуму

Сергей Смышляев собирается идти на выборы по Челябинскому округу от «Родины» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В партии «Родина» определились с кандидатами по трем из пяти одномандатных округов на выборах в Госдуму по Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения партии Сергей Смышляев. Со всеми кандидатами определятся после того, как станут известны итоги праймериз у «Единой России».

«Я, скорее всего, выдвинусь по Челябинскому округу», — заявил URA.RU Смышляев. Здесь основным кандидатом от ЕР является вице-спикер заксобрания Владимир Павлов. «Справедливая Россия» (СР) собирается выдвинуть депутата областного Заксобрания Василия Швецова, ЛДПР — депутата ЗСО Евгения Реву, КПРФ пока с кандидатом не определилась.

По Златоустовскому округу от «Родины» выдвинется депутат горсобрания Миасса Сергей Гаврюшкин. Ему может составить конкуренцию коллега по горсобранию Павел Логинов, которого хочет выдвинуть СР. «Единая Россия» здесь поддерживает депутата Госдумы Олега Колесникова. КПРФ, по данным URA.RU, хочет выдвинуть депутата ЗСО Сергея Нациевского.

«По Металлургическому округу рассматриваем кандидатуру депутата горсобрания Кыштыма Виталия Прохорова», — сообщил Смышляев. Кандидатом от ЕР должен стать депутат Госдумы Владимир Бурматов, от КПРФ — Константин Нациевский, от ЛДПР — Евгений Басканов, от СР — депутат ЗСО Дмитрий Ларин. В этом округе от «Родины» хотел выдвинуться депутат Госдумы Андрей Барышев, но ему отказали в поддержке.

«По Коркинскому округу пока идут переговоры с возможным кандидатом, — заявил Смышляев. — По Магнитогорскому округу мы определимся после 30 мая, когда закончатся праймериз ЕР», — заявил Смышляев. Выбору в Госдуму пройдут в сентябре.