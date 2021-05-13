Челябинские элиты перессорились перед выборами

Алексею Текслеру предстоит вести за собой всех кандидатов от ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Сняв депутата гордумы Челябинска Илью Мительмана с праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму, ЕР решила проблему внутри самой партии. К такому выводу пришли политологи, оценив итоги заседания оргкомитета, состоявшегося 14 мая сразу после окончания приема заявлений. О том, какие еще проблемы могут быть у кандидатов, в округах и по спискам, которые уже согласованы с Кремлем и губернатором Алексеем Текслером, читайте в материалах URA.RU.

Прием заявлений завершился в 17:00, через полчаса в региональном исполкоме ЕР собрался оргкомитет, утвердивший перечень кандидатов для участия в предварительном голосовании. В нем 87 человек по федеральному списку и 73 — по пяти одномандатным округам.

«Паровозы» отдадут места соратникам

Татьяна Василенко в Госдуму не пойдет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер стал первым губернатором УрФО, заявившим, что сам возглавит списки ЕР на выборах в Госдуму. Свои планы он озвучил перед Новым годом. Тройка будущих лидеров, «паровозов», что потащат за собой соратников, стала известна к 18 марта и должна по итогам праймериз выглядеть так: Текслер, хоккейный тренер Сергей Гомоляко и главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко. Как считает политолог Александр Мельников, на мандаты Госдуму могут рассчитывать те, кто займет четвертое и пятое места.

«Судя по всему, никто из тройки лидеров списков в Госдуму не пойдет, — говорит Мельников. — ЕР рассчитывает на два мандата, которые могут достаться депутату Госдумы Дмитрию Вяткину (четвертое место) и вице-спикеру ЗСО Олегу Голикову (пятое место). Но имеет смысл бороться и за шестое место. Праймериз станет возможность попробовать себя и получить плюсы на будущих выборах».

В округе три Павловых и ни одного Мительмана

Владимиру Павлову придется бороться с двойниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЕР довольно долго раздумывали, кого поставить на Челябинский округ, в итоге договорились, что кандидатом от партии станет вице-спикер ЗСО Владимир Павлов. Своих амбиций не скрывал депутат гордумы Илья Мительман, успевший к тому времени обострить отношения с соратниками. Он даже пошел на конфликт с мэром Челябинска Натальей Котовой, поставил главе города «неуд» за 2020 год. Хотя фракция ЕР приняла решение поддержать мэра. Это нарушение партийной дисциплины и стало поводом для снятия Мительмана с праймериз.

«Я лишь выразил свое мнение и мнение избирателей о работе Котовой. Если это считается нарушением партийной дисциплины, я должен хорошо подумать: оставаться мне в этой партии или нет», — заявил URA.RU Мительман. Тем самым он дал понять, что будет искать поддержки у других партий и это может означать полный разрыв с соратниками.

Политолог Андрей Лавров считает, что снятие Мительмана было необходимо, чтобы избежать проблем у самой ЕР. «Главное, не просто провести праймериз, а провести с пользой для рейтинга партии. Действия Мительмана этому откровенно вредили», — заявил Лавров. Теперь у Павлова нет серьезных соперников внутри ЕР. Те, кто мог бы составить конкуренцию, не рискнули вмешиваться в его спор с Мительманом. В праймериз примут участие 13 человек. Из них три Павлова, против вице-спикера выставили двойников.

У Бурматова конкуренты — друзья

У Владимира Бурматов самый спокойный округ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым спокойным на праймериз должен стать Металлургический округ, где вновь выдвинулся депутат Госдумы Владимир Бурматов, который был согласован одним из первых. Несмотря на число его соперников, 17 кандидатов, большинство из них соратники Бурматова, которым депутат дает возможность попробовать себя в такой процедуре.

«В Металлургическом округе серьезным игроком на праймериз мог бы стать депутат Госдумы Андрей Барышев. Но сейчас у Бурматова нет соперников ни на праймериз, ни на выборах. Барышеву отказали другие партии, а как самовыдвиженцу подписи ему собрать нереально», — считает политолог Лавров.

Экс-замминистра РФ поломал расклады ММК

Виталий Бахметьев не ожидал, что у него появится конкурент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорском округе традиционно и праймериз, и выборы выигрывал тот, на кого делал ставку ММК. Так ожидалось и на этот раз, поэтому избравшегося пять лет назад по этому округу Виталия Бахметьева согласовали одним из первых. Появление на праймериз экс-замминистра Минпромторга РФ, уроженца Магнитогорска Станислава Наумова стало для всех, в том числе для ММК и самого депутата, неожиданностью. Всего по округу заявилось 17 кандидатов, большинство из которых будут помогать Бахметьеву и работают на ММК.

«В Магнитогорском округе мы наблюдаем борьбу старого и нового. Бахметьев — представитель прежних элит, условно ММК и Виктора Рашникова. Наумов — человек новой. За обоими есть большие ресурсы. ЕР просто дала им такую возможность. Если бы завтра прошли выборы в Госдуму, безусловно, в Магнитке и зоне ее влияния победит Бахметьев. А вот на праймериз не факт — в электронном голосовании и всем, что с ним связано, Наумов куда активнее», — заметил политолог Лавров.

Коркинский округ отдают Гартунгу

Антону Рыжему предстоит бороться в округе, где победитель уже известен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркинском округе с кандидатом ЕР определились поздно. В итоге ставку сделали ставку на малоизвестного и не раскрученного в политическом плане врача Антона Рыжего. Остальные 13 кандидатов известны еще меньше. Победителю праймериз придется бороться за за мандат с лидером челябинских эсером, депутатом Госдумы Валерием Гартунгом.

«В итоге Рыжий победит на праймериз, а Гартунг на выборах в Госдуму. Это осознанное решение ЕР. В 2016 году победу Литовченко над эсером обеспечили, бросив на это все возможные ресурсы с других направлений и провалив их. В этот раз разумно решили так не поступать» — считает Лавров.

Колесников ответил за проигрыш

Олега Колесникова согласовали долго Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоустовском округе долго раздумывали, поддерживать ли выдвижение действующего депутата Госдумы Олега Колесникова. В итоге он получил добро в обмен на реализацию масштабных социальных проектов в Челябинске и Златоусте. При этом в округе вместе с Колесниковым на праймериз заявились 11 кандидатов, из которых половина работает в его структурах.

«На праймериз у Колесникова нет конкурентов, и он их выиграет. С выборами в Госдуму будет сложнее. Если проиграет — будет держать ответ перед всеми», — сказал URA.RU политолог Александр Мельников.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Электронное голосование в рамках праймериз пройдет с 24 по 30 мая.