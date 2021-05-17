Население Кургана стало быстрее сокращаться

Численность населения Кургана уменьшилась за год примерно на 1% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Численность населения Кургана в 2020 году сократилась более чем на три тысячи человек. Темпы убыли населения выросли по сравнению с 2019 годом. Такие данные содержатся в отчете мэрии об основных показателях среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кургана, опубликованном на сайте муниципалитета.

«Численность населения города снизилась на 3023 человека (в 2019 году — на 2952 человека)», — говорится в отчете. Естественная убыль населения выросла с 1234 человек в 2019 году до 2079 человек в 2020 году. Миграционный отток при этом сократился с 1718 до 944 человек.

В 2020 году в Кургане родилось 3125 детей (на 41 меньше, чем в 2019 году). Количество смертей увеличилось на 804, до 5204 человек. «По оценке на 1 января 2021 года, в городе Кургане проживало 309,3 тысячи человек», — уточняют в мэрии. Таким образом, население города сократилось за год примерно на 1%. Отчет подготовлен на основании данных Свердловскстата.

Естественная убыль населения выросла и в Курганской области в целом, сообщало ранее URA.RU. В отдельные месяцы смертность превышала рождаемость более чем в два раза. В апреле аналитики включили Курганскую область в число регионов с самой высокой убылью населения. Она заняла 80-е место из 85 в демографическом исследовании.

В конце 2020 года миграционный отток населения Курганской области удалось остановить впервые за многие годы. Однако эксперты считали, что это временное явление, связанное с коронавирусными ограничениями и вызванными ими финансовыми трудностями курганцев.