Пермякам запретили ходить в лес

Запрет на посещение лесов ввели 17 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае с 17 мая ввели запрет на посещение лесов. Данная информация размещена на сайте краевого правительства.

«В Прикамье в период с 17 по 23 мая введен запрет на пребывание граждан в лесах», — рассказали в пресс-службе правительства. Запрет связан с аномальной жарой и четвертым классом пожарной опасности.

Жителям можно заезжать в лес только для сквозного проезда по дорогам общего пользования. Им запрещено разводить костры возле лесов и внутри, сжигать мусор и сухую траву, работать с огнем в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий.

Представители власти отметили, что за месяц в регионе ликвидировали 26 лесных пожаров. Два пожара были локализованы, еще два тушат. 20 возгораний произошло по вине людей, причиной пяти пожаров на севере края стали грозы.

17 мая площадь лесного пожара в Чердынском районе составила 39 гектаров. Ранее сообщалось, что в Прикамье установилась аномально жаркая для региона майская погода.