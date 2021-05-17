Суд закрыл дело бывшего главы Минстроя

Следствие по делу аудитора Счетной палаты Меня прекращено из-за истечения срока давности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты РФ (СП) Михаила Меня прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы.

«Уголовное дело Меня прекращено в связи с истечением срока давности», — сообщает ТАСС с ссылкой на суд.

Меня задержали 18 ноября 2020 года по обвинению в растрате 700 миллионов рублей из бюджетных средств Ивановской области. Разрешение на задержание аудитора СП ранее Совет Федерации. Чиновник не признал свою вину.