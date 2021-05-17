Суд закрыл дело бывшего главы Минстроя

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Заседание Президиума ГенСовета партии
Следствие по делу аудитора Счетной палаты Меня прекращено из-за истечения срока давности Фото:

Уголовное дело в отношении экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты РФ (СП) Михаила Меня прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы.

«Уголовное дело Меня прекращено в связи с истечением срока давности», — сообщает ТАСС с ссылкой на суд.

Меня задержали 18 ноября 2020 года по обвинению в растрате 700 миллионов рублей из бюджетных средств Ивановской области. Разрешение на задержание аудитора СП ранее Совет Федерации. Чиновник не признал свою вину.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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